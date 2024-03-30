السبت 30 آذار 2024
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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
رعى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة- يوم الخميس الماضي، الحفل الختامي لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين الدورة الثانية 2024، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة.اضافة اعلان

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول والملحقين/ المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.

وشهدت المرحلة النهائية من المسابقة فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب عثمان حسن إبراهيم عثمان (سوداني الجنسية) ويدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، في حين حصل على المركز الثاني الطالب محمد زياد بن محمد حسني (ماليزي الجنسية ) ويدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وحصلت على المركز الثالث الطالبة نور ياسمين الدسوقي (ماليزية الجنسية) وتدرس أيضا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وأضافت الوزارة بأن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (197) طالباً وطالبة يمثلون (27) دولة عربية وإسلامية،  من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآن الكريم تحت عنوان " مقرئ الطلبة الوافدين"، حيث اشترطت الوزارة  لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل  لجنة تحكيم متخصصة من كل من:

1) رئيس اللجنة الدكتور حاتم جميل السحيمات مساعد الأمين العام لشؤون المديريات/مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة والمتميزة في رئاسة لجان التحكيم المحلية والدولية للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم.

2) الأستاذ الدكتورة تمام عوده العساف عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمتخصصة في أحكام التجويد وعضو سابق أيضاً في عدد من لجان تحكيم مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

3) الشيخ توفيق إبراهيم ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم داخل وخارج الأردن.

4) الدكتور صبحي إبراهيم الشرقاوي أستاذ التربية الموسيقية  في الجامعة الهاشمية والمتخصص في علم الأصوات والمقامات الموسيقية والموشحات والأناشيد، وعضو الفريق الوطني لتأليف مناهج التربية الموسيقية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان التحكيم في عدد كبير من مهرجانات الأغنية الأردنية والعربية داخل وخارج الأردن.

5) الدكتور فريد شوقي سرسك دكتور الأدب والنقد والشعر ، والمحاضر غير المتفرغ في عدد من الجامعات الأردنية ومؤسس ومدير العديد من القنوات الفضائية العربية، والخبير في إجادة المقامات اللحنية وتعليمها بالصوت البشري، والحاصل على الاجازات في القراءة والإقراء.

وخصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، وخصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، بنك لبنان والمهجر، وشركة هاواوي الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
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