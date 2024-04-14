الأحد 14 نيسان 2024
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إعلان القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد الموافق 14-4-2024 القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2023-2024، حيث قامت الوزارة بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام الهواتف الخلوية المخزنة في طلباتهم، ثم سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات بحيث يتمكن الطلبة من الإطلاع على النتائج المعلنة بكل شفافية.اضافة اعلان

وقد بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً (80103) طالباً وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (46019) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (57%) من إجمالي عدد المتقدمين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببذل أقصى درجات العناية في دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة للوصول إلى أعلى مستويات من الدقة والعدالة، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (26537) طالباً وطالبة، وتقسم هذه الاعتراضات إلى قسمين، الأول ويبلغ (17766) طلب متعلق بالحالات الإنسانية، وبالتالي هذه ليست اعتراضات ولا تعكس وجود خطأ في البيانات والمعلومات.

أما القسم الثاني ويبلغ (8771) اعتراضاً مختلفاً، إلا أن عدد الاعتراضات الحقيقية التي أثبتت بوثائق حملها الطلبة واستدعت فعلا معالجة وضع الطالب وإعادة احتساب نقاطه مرة أخرى قبل الوصول إلى مرحلة الترشيح ببلغ (2656) طالباً وطالبة، ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط: www.dsamohe.gov.jo.

وأضافت الوزارة بأن (33) لواء من ألوية المملكة تم تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بنسبة (100) % إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين أن (18) لواء تم تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة (100) % بمنح جزئية.

واعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 17-4-2024 على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات، وذلك وفقاً لما يلي:

أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:


ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:


وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي إعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.
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