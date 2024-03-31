إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض غدا

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وأضاف الخطيب أن الوزارة سترسل رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها؛ تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.