الأحد 31 آذار 2024
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إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض غدا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء يوم غد الاثنين أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وفق ما أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب.اضافة اعلان

وأضاف الخطيب أن الوزارة سترسل رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها؛ تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.
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