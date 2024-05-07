الأمن: الجرائم الإلكترونية تتابع صاحبة تسجيل صوتي يثير الخوف والهلع

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق في التسجيل للوصول إلى صاحبته من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لما ارتكبته من مخالفات صريحة للقانون وإثارتها الخوف والهلع في المجتمع والتي من شأنها كذلك التأثير على القيم المجتمعية الأصيلة في المجتمع الأردني كمساعدة الآخرين .وتجدّد مديرية الأمن العام إهابتها بالجميع بعدم تداول أو نشر مثل تلك الإشاعات أو أية منشورات أو إعادة نشرها دون التوثّق منها من مصادرها الرسمية، تجنباً للملاحقة القانونية ولكي لا يكونوا جزءاً من إثارة الإشاعات ونشر المعلومات المضللة بين أفراد المجتمع.