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الإثنين 08 نيسان 2024
8:40 م
الإفتاء: ننتظر شهادات المواطنين غدا حول رؤية هلال شوال
هلال - (تعبيرية)
دعا مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء.
وأعلن الحسنات، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن فتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة غداً لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال. (بترا)
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تحري الهلال
الإفتاء
هلال شوال
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