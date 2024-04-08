الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإفتاء: ننتظر شهادات المواطنين غدا حول رؤية هلال شوال

هلال - (تعبيرية)
هلال - (تعبيرية)
دعا مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء.

وأعلن الحسنات، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن فتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة غداً لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال. (بترا)اضافة اعلان
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