الإفتاء: ننتظر شهادات المواطنين غدا حول رؤية هلال شوال

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وأعلن الحسنات، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن فتح مكاتب الإفتاء أبوابها في جميع أنحاء المملكة غداً لاستقبال المواطنين للإدلاء بشهادتهم حول رؤية الهلال. (بترا)