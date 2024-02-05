البلقاء التطبيقية تحصل على الاعتماد البريطاني

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منح مجلس هيئة الاعتماد للكليات والجامعات الدولية البريطاني (ASIC- UK) جامعة البلقاء التطبيقية الاعتماد الدولي لمدة أربعة أعوام وبمرتبة الجامعة المتميزة (Premier).وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة استطاعت تلبية معايير الاعتماد كافة، وهي المباني والصحة والسلامة، والحوكمة والإدارة والموارد البشرية، والتعليم والتعلم والبحث العلمي، وضمان الجودة وتحسينها، ورعاية الطلبة، والبرامج والدرجات والمؤهلات الأكاديمية، والتسويق واستقطاب الطلبة، والأنظمة الأكاديمية والإدارية.كما حققت الجامعة تقييماً مرتفعاً ومتميزاً في ستة من هذه المعايير، بالإضافة إلى الاعتماد الكامل لمدة أربعة أعوام بمرتبة الجامعة المتميزة لكلياتها ومراكزها ووحداتها ودوائرها كافة.وبين العجلوني، أن الحصول على الاعتماد البريطاني يعد إنجازاً مهما يضاف إلى سجل الإنجازات المتتالية التي تشهدها الجامعة، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بتحقيق رؤيتها ورسالتها المتضمنة تقديم تعليم عالي الجودة.وأضاف أن الجامعة مستمرة بالعمل والتحضير للحصول على الاعتمادات الدولية لتخصصاتها، والتي من شأنها تعزيز مكانة الجامعة العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة وضمن خططها التحسينية من المؤمل أن تعزز إنجازاتها المتسارعة في مجال الاعتمادات والتصنيفات وضمان الجودة الدولية والعمل على استدامتها.وأكد العجلوني أن التحضير والتقدم للحصول على هذا الاعتماد بدأ منذ أكثر من عام ونصف وبتشاركية من أسرة الجامعة، وخضعت لسلسلة من عمليات التقييم على مدار عام كامل، وكان آخرها نهاية العام الماضي زيارة وفد من هيئة (ASIC) للجامعة لمدة أسبوع بهدف تقييم المعايير الثمانية التي يتضمنها الاعتماد، والتي تشتمل على أكثر من 250 مؤشرا ومقياسا لضمان جودة.يذكر أن هيئة (ASIC) الدولية هي هيئة مستقلة معترف باعتمادها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وعضو في مؤسسة الجودة البريطانية، وعضو في مجلس اعتماد التعليم العالي الأميركي، وعضو في الشبكة الأوروبية للتعليم الإلكتروني والهيئات الدولية التي تسعى لضمان جودة التعليم الدولي.