الجمعة 11 آب 2023
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"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
التعليم العالي
 أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها أمس الخميس برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024، كما أقر أيضا الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناء على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار كلا من العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص  لكل تخصص، وأخيرا قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخرا والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 % استجابة لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2022-2023، والتي أعلنها مؤخرا ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإطار الزمني التدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بدأ اعتبارا من بداية العام الجامعي الماضي 2022-2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.
وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالبا وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) طالبا وطالبة.
كما قرر مجلس التعليم العالي أيضا إيقاف القبول في (74) تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب إكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30 %) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافة إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.
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