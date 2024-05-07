الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية: الاعتداءات الإسرائيلية على المساعدات الأردنية انتهاك للقانون الدولي

اعتداءات اسرائيلية على المساعدات الاردنية
اعتداءات اسرائيلية على المساعدات الأردنية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين، اليوم، على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيريز. اضافة اعلان

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إسرائيل، مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات، مشدداً على أن فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقاً لالتزاماتها القانونية.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل ضرورة الالتزام بها، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين عليها.

وقال السفير القضاة، إن قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعرضت، اليوم، إلى اعتداء من مستوطنين إسرائيليين في طريقها نحو معبر بيت حانون/إيريز، والعبث بحمولتها، إلا أنها تابعت مهمتها رغم الاعتداء، انطلاقاً من الحرص الأردني على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووصلت وجهتها.
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