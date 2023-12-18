الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الداوود: نرحب بنقل تجربة البريد المصري الرائدة لنظيره الأردني

رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني برفقة يزور البريد المصري في القاهرة
رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني يزور البريد المصري في القاهرة
القاهرة- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن زيارة وفد البريد الأردني للعاصمة المصرية القاهرة هذه الأيام، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي عزز قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.اضافة اعلان

وقال الداوود إن هذه الزيارة تأتي أيضا لاستكمال ما نتج عن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عَمان والتي تم خلالها توقيع اتفاقية خاصة بالتعاون في مجال الحوالات المالية، مؤكدا سعي البريد الأردني إلى بحث مجالات التعاون البريدية المختلفة وزيادة آفاقها مع البريد المصري وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريدين المصري والأردني ونقل تجربة نجاح البريد المصري في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتا إلى أن ما تم من تطوير في البريد المصري خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثالا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية.

ورحب الداوود بنقل تجربة البريد المصري الرائدة والمتميزة للبريد الأردني، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود والوفد المرافق له تأتي بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردني بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلا البلدين.

وكان الداوود والوفد المرافق الذي ضم كلا من المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة أسماء عوايشة، ومدير التسويق بالبريد الأردني أسامة قطيش، قد نفّذ جولة اصطحبهم بها رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق إلى بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه وفق أعلى مستوى وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة.

كما اصطحب نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشؤون المناطق عبده علوان، الوفد بجولة تفقدية زار خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور، بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الرفيع.
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