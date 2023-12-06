الزرقاء تسجل أعلى مجموع مطري خلال 24 ساعة

أدت أمطار حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة منذ ساعات مساء أمس الثلاثاء إلى رفع الموسم الحالي 2023/ 2024 بنسب تراوحت بين (01%-19%) من المعدل الموسمي المطري العام، وفق ما أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.



وقال آل خطاب إن المناطق الوسطى والشمالية كانت الأكثر تأثرا بهذه الحالة الجوية، وقد بلغ أعلى مجموع مطري خلال 24 ساعة الماضية في المناطق الوسطى الشرقية بمحطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 23.6 ملم، محققةً ما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد وادي الضليل بمجموع مطري بلغ (17.5) ملم محققة ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام.



وبحسب مدير "الأرصاد الجوية"، سجلت محطة رصد مأدبا أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الغربية بمجموع مطري بلغ (21.8) ملم، محققةً ما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام يليها في العاصمة عمان محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 16.5 ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام.



وأضاف آل خطاب أن محطة رصد جوي إربد سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبمجوع مطري بلغ (13.5) ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام، يليها رصد محطة راس منيف بمجموع مطري بلغ (13.3) ملم، محققةً ما نسبته 2% من معدلها الموسمي العام.



وأفاد آل خطاب بأن المناطق الجنوبية شهدت أعلى مجموع مطري خلال هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث سجلت محطة رصد الربة أعلى مجموع مطري بلغ 15.5 ملم، محققةً ما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد المفرق أعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 16.8 ملم، محققة ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام.



والجدير بالذكر أن وضع الموسم الحالي 2023/ 2024 حتى صباح اليوم الأربعاء هو حول معدلاته العامة وأعلى لمثل هذا الوقت من الموسم المطري في أغلب مناطق المملكة، باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة والتي ما زالت دون معدلاتها العامة.



ويبين الرسم البياني التالي وضع الموسم المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم الموافق 06/12/2023:

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