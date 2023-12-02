السبت 02 كانون الأول 2023
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أبو السمن يبدي استياءه من تأخر أعمال مشروع الباص السريع

أبو السمن يتفقد سير العمل في مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء
أبو السمن يتفقد سير العمل في مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95%.اضافة اعلان

وشدد أبو السمن خلال جولة شملت مراحل المشروع كافة على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.

وأبدى الوزير استياءه من تأخر بعض الأعمال في المشروع عن الجدول الزمني الموضوع، خصوصا في المرحلة الثالثة من المشروع، حيث وجه المعنيين في الوزارة إلى متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتفعيل بنود عقد المقاولة في مواجهة أي تقصير.

ولفت أبو السمن إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى أثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.

يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء مقسّم إلى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم وبكلفة إجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان.

وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حسب الحزم 96 بالمئة في الأولى باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة، فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.
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