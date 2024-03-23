السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بمهاجمة رفح في تحد للعالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة.

وشدد الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة "X"، اليوم السبت، على أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضاف أن الحث على وضع حد لهذه الكارثة مطروح على الطاولة، ويجب أن يتم تبنيها ولو لمجرد قول لا للقتل الجماعي.

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