الخميس 14 آذار 2024
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الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس
الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان

وشدد جلالة الملك على أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة، ودعمه لأية خطوات تقوم بها القيادة الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.  

وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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