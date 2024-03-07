الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

اضافة اعلان


وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.


وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيزا له.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

عبر بازار خيري.. "المحامين" تسعى لدعم أهل غزة بـ100 ألف وجبة في رمضان

04 آذار 2024
اقرأ أيضا
تزداد الأزمة الإنسانية في غزة سوءًا يومًا بعد يوم

تمكين: النساء الغزّيات.. مُعاناة مُركّبة

منذ2 ساعة
أمطار تهطل على إحدى المناطق في عمان-(أرشيفية)

أجواء باردة وزخات أمطار في مناطق واسعة

منذ4 ساعة
الخارجيةالأردنية

الأردن يدين استمرار إسرائيل بخططها الاستيطانية

منذ19 ساعة
أمانة عمان تقدم 10 آلاف كتاب للمواطنين مجانا

مجانا.. أمانة عمان تقدم 10 آلاف كتاب للمواطنين

منذ20 ساعة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - أرشيفية - (تصوير: ساهر قدارة)

كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن الخميس

منذ20 ساعة
جانب من حفل نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ13 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ13 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 