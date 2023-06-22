بالفيديو.. إهمال واستهتار يصل لحد الخطر على المواطنين وسط العاصمة عمان.. من المسؤول؟

عماد العجلوني

وصل لـ"الغد" موقع فيديو يظهر صندوقا يحوي اسلاكا معرض للمارة بشكل خطر.



ووفق المعلومات التي حصلت عليها "الغد" فإن الصندوق الظاهر في مقطع الفيديو متواجد على جوانب أحد الطرقات الرئيسية في عمان وبالتحديد في منطقة شارع "الملكة رانيا العبدالله" والمعروف بشارع الجامعة الأردنية من بعد جسر الجامعة باتجاه دوار المدينة الرياضية.



وقد لاحظ المواطنون أن هذا الصندوق الذي يحوي الاسلاك بأنه مفتوح بشكل خطير وربما يشكل خطرا على حياة المارة في حال حاول أحد العبث به.



وقد طالب المواطنون بضرورة قيام الجهة المسؤولة عن هذا الأمر بسرعة اغلاق هذا الصندوق وتكثيف الرقابة على مثل هذه النقاط والصناديق الخطيرة على جوانب الطرقات.



وكانت "الغد" قد نشرت ملاحظة أحد المواطنين قبل فترة حول وجود اسلاك لأعمدة كهرباء مكشوفة في منطقة شارع الأقصى باتجاه دوار المشاغل حيث قامت الجهات المسؤولة على الفور بمعالجة الملاحظة .



ويلاحظ كثير من المواطنين بانتشار ظاهرة أعمدة الكهرباء وصناديق الكهرباء المفتوحة على جوانب الطرق طارحين سؤالا حول من المستفيد من هذا الأمر ولماذا لا يتم وضع رقابة مشددة على تلك الأماكن وايقاع عقوبة رادعة بحق من يقوم بهذا العمل .

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