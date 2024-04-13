تعيين الأردني مهند هادي نائبا للمنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم، عن تعيين الأردني مهند هادي نائباً جديداً لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقا للشؤون الإنسانية، خلفا للأيرلندي جيمس يوجين ماكغولدريك.

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وحسب بيان أممي، فان لدى هادي خبرة دولية لأكثر من 30 عامًا في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي، آخرها كمنسق إقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية.



وشغل هادي منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، ومنسق الطوارئ الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية، وممثل برنامج الأغذية العالمي/المدير القطري في سورية.



وبدأ هادي حياته المهنية في عام 1990 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل منذ ذلك الحين مع برنامج الأغذية العالمي في العراق واليمن والسودان وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا والأردن ومصر وسورية.-(بترا)