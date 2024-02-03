سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

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نفذت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) مؤخرا، بعض الأعمال الإنشائية في موقع سد الزرقاء ماعين بهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد، حيث اشتملت الأعمال على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب.جاء ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية عبر أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل "Protection of water dams in jordan through Labour intensive activities (cash for work)".وعمل المشروع على تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.كما شمل المشروع زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة، وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.