السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات
سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات
نفذت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) مؤخرا، بعض الأعمال الإنشائية في موقع سد الزرقاء ماعين بهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد، حيث اشتملت الأعمال على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب.اضافة اعلان

جاء ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية عبر أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل "Protection of water dams in jordan through Labour intensive  activities (cash for work)".

وعمل المشروع على تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه. 

كما شمل المشروع زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة، وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.
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