السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة حتى الثلاثاء

عمان
عمان

يكون الطقس اليوم السبت، دافئًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية تثير الغبار احياناً.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للدفء في اغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في معظم المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع بقاء الطقس دافئًا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 10 وفي مرتفعات الشراة 23 - 11, وفي مناطق البادية 31 - 15 وفي مناطق السهول 27 - 14, وفي الأغوار الشمالية 32 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.-(بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مسجد الملك الحسين بن طلال

طقس دافئ في معظم المناطق حتى يوم الأحد

18 نيسان 2024
مشهد من العاصمة عمان

طقس دافئ في معظم المناطق حتى السبت

17 نيسان 2024
مشهد من العاصمة عمان

طقس دافئ في معظم المناطق حتى الجمعة

16 نيسان 2024
مشهد من العاصمة عمان

طقس لطيف اليوم وغدا وعدم استقرار جوي مساء الاثنين

06 نيسان 2024
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: نتنياهو "أكثر المستفيدين" من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

منذ 11 دقيقة
وزير الأشغال يعلن انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

منذ 39 دقيقة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي لنظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو إسرائيل

منذ14 ساعة
أجواء مغبرة في عمان اليوم - (تصوير: ساهر قدارة)

تحذير من الأمن العام للمواطنين

18 نيسان 2024
وزارة التربية والتعليم

تحذير من التربية لطلبة الصف الحادي عشر

18 نيسان 2024
توقيع عقد تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية

توقيع عقد تنفيذ "استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية"

18 نيسان 2024
افكار و مواقف

الأردن عندما يرسخ الفهم الإستراتيجي العميق للمنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم

إيران وإسرائيل: مسرحية سياسية لا أكثر

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات | منذ12 ساعة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

سياحة وطفر

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 