طقس دافئ في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة حتى الثلاثاء

يكون الطقس اليوم السبت، دافئًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية تثير الغبار احياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للدفء في اغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في معظم المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع بقاء الطقس دافئًا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 10 وفي مرتفعات الشراة 23 - 11, وفي مناطق البادية 31 - 15 وفي مناطق السهول 27 - 14, وفي الأغوار الشمالية 32 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.-(بترا)