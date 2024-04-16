طقس دافئ في معظم المناطق حتى الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غدٍ الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



كما ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 22 - 13, وفي مناطق البادية 29 - 18 وفي مناطق السهول 28 - 18, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.-(بترا)