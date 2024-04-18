طقس دافئ في معظم المناطق حتى يوم الأحد

يكون الطقس اليوم الخميس دافئا في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للدفئ في معظم المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



اما يوم السبت، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وتعاود درجات الحرارة انخفاضها يوم الأحد، ويكون الطقس مائلًا للدفئ في معظم المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11 وفي مرتفعات الشراة 24 - 10, وفي مناطق البادية 30 - 15 وفي مناطق السهول 28 - 14, وفي الأغوار الشمالية 35 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 20، وفي البحر الميت 36 - 18، وفي خليج العقبة 36 - 19 درجة مئوية.-(بترا)