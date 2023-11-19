مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

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أكدت شركة مياه اليرموك رفع مستوى الجاهزية لكوادرها كافة للتعامل مع المنخفض الجوي والظروف الجوية المرافقة والتي تؤثر على المملكة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وبالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) وألويتها.وقالت الشركة إن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وإن أي تعديل يطرأ نتيجة أي عطل فني يتسبب في توقف الضخ أو الإخلال ببرنامج التوزيع سيتم الإعلان عنه مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، داعية المواطنين إلى اعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116) لشكاوى المياه والصرف الصحي.وجددت الشركة دعوتها المواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر وحذرا من ارتفاع فواتير المياه وبخاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود طواشات تالفة.وأشارت إلى العديد من الملاحظات التي تحذر منها بداية كل فصل شتاء، داعية المواطنين إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع المياه العادمة للشوارع والتسبب بمكرهة صحية نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي والتي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية.كما دعت الشركة إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش، ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر انفجار العداد.وحذرت الشركة المواطنين من فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع من أجل تصريف مياه الأمطار المتجمعة، ما يتسبب في انسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة كالحجارة الصغيرة والرمال وقطع الكرتون والأكياس البلاستيكية التي تجرفها مياه الأمطار إلى داخل المناهل، ما يستدعي بذل جهود كبيرة من أجل إزالة الانسدادات بعد أن تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين، خصوصا من يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالة أغطية المناهل بجعلهم عرضة للسقوط.