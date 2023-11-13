الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
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الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع امتداد منخفض جوي غدا

أمطار في الأردن - (أرشيفية)
أمطار في الأردن - (أرشيفية)
أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء للتعامل مع امتداد منخفض جوي، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتمركز فوق جزيرة قبرص، مع توقع هطول الأمطار.اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).

ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية بضرورة المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
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