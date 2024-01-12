الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معان : إسرائيل كيان من رماد

وقفة معان
وقفة معان

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

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وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة ثابتة في قلوب العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني ، داعين الله عز وجل ان يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والهيبة في قلوب أعدائهم المحتلين لأرضهم.


وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية الباسلة التي مازالت تكتب تاريخا جديدا للنضال ضد الكيان الصهيوني المحتل، وإثباتها للعالم أن إسرائيل كيان من رماد ويقفون خلف دول كبرى تمدهم بكل ما أوتيت من قوة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي توفر لإسرائيل الغطاء المالي والدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني بسلاح أميركي.

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