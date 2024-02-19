الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وأمطار في شمال ووسط المملكة

عمان
عمان

تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق ولفترات قصيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول تدريجيا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.


ويطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على أرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية

منذ12 ساعة
بايدن: العلاقات بين الأردن وأميركا أقوى من أي وقت مضى

بايدن: العلاقات بين الأردن وأميركا أقوى من أي وقت مضى

17 شباط 2024
صوامع الحبوب في منطقة الغباوي-(أرشيفية)

لماذا غاب الأردن عن التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي العالمي؟

13 شباط 2024
الأمطار -(الغد)

"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي المتوقع

22 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
تهجير الغزيين-(وكالات)

الأردن يرفض التهجير ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب

منذ10 ساعة
عمال وافدون في إحدى الورش.-(ارشيفية)

869 قرار تسفير لعمالة وافدة العام الماضي

منذ10 ساعة
العنف ضد المرأة

على مشارف البرلمان المقبل.. دعوات لإقرار تعريف لـ"العنف الانتخابي ضد المرأة"

منذ10 ساعة
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال رمضان الماضي-(ارشيفية)

على أبواب رمضان.. الاحتلال يغرق في مستنقع التأزيم

منذ10 ساعة
منظمة الصحة العالمية

تغير المناخ ينشر الأمراض المعدية.. و"الصحة العالمية" تحذر

منذ10 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب إذ تتجدد قريبا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بين آب وأيلول.. لم لا؟

جهاد المنسي |اليوم

حلول سياسية وبلطجة إسرائيلية

نضال منصور |اليوم

طوق النجاة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حتى لا تتكرر الكوارث

سميح المعايطة |اليوم

وجب الحذر..

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات | منذ10 ساعة
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - يوم الإجازة!

يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled
 
 