أجواء باردة وأمطار في شمال ووسط المملكة

تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق ولفترات قصيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول تدريجيا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.



ويطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على أرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)