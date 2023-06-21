الأربعاء 21 حزيران 2023
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استحداث تخصص البكالوريوس بالتمريض في البلقاء التطبيقية

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جامعة البلقاء التطبيقية
قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ان مجلس التعليم العالي استجاب لطلب الجامعة استحداث تخصص التمريض لمستوى الشهادة الجامعية البكالوريوس، حيث من المقرر قبول اول دفعة في هذا التخصص مطلع العام الجامعي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.اضافة اعلان
واضاف ان استحداث هذا التخصص جاء خدمة لابناء محافظة البلقاء خاصة، نظرا للطلب المتزايد من الاهالي في المحافظة لفتح هذا التخصص حيث يذهب أبناءهم لدراسة هذا التخصص في الجامعات البعيدة، مما يعد مساهمة من الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ورفد السوق المحلي والاقليمي والدولي بخريجين مؤهلين للمنافسة في هذه الأسواق.
وأشار العجلوني ان تخصص التمريض في الجامعات من التخصصات المهمة؛ وأصبح ركيزة أساسية في العمل الطبي لا يمكن الاستغناء عنه، فهو يشتمل على دراسة عدد كبير من الفروع الطبية، ويهدف التخصص إلى تخريج مجموعة من الطلبة المؤهلين عاليا للعمل في مختلف المستشفيات والعيادات الطبية.
مضيفا ان تخصص التمريض لا يقل أهمية عن دراسة الطب، ويوفر كثيراً من فرص العمل بشكل كبير في الأردن والعالم ، إذ يعطي تخصص التمريض كثيراً من الفرص في مجالات العمل المختلفة في أكثر من مؤسسة ومنشأة صحية.
وأشار العجلوني إلى المفاوضات الجارية حاليا للحصول على قطعة أرض بجانب كلية الطب في مستشفى الحسين السلط الجديد لبناء كلية التمريض، مما يسهل عمليات تدريب الطلبة وصقلهم بمهارات المهنة.
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