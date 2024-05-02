الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأطباء" تنعى الطبيب البرش بعد استشهاده نتيجة تعذيب الاحتلال

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الدكتور عدنان البرش

نعت نقابة الأطباء الأردنية في بيان لها الدكتور عدنان البرش، استشاري جراحة العظام في مستشفى الشفاء الذي ارتقى اليوم شهيدا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي من جنود الاحتلال الصهيوني.
واذ تنعى نقابة الاطباء الأردنية الشهيد الدكتور عدنان البرش أحد اعضائها الذي انتسب لها أثناء التحاقه ببرنامج الاختصاص في الاردن لتؤكد أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأهل في غزة وبحق الكوادر الطبية والصحية.
وأضاف البيان: فالاحتلال الصهيوني لازال يستهدف المنظومة الصحة والتي قام بتدميرها من خلال قصف وتدمير المستشفيات وقتل المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.

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من جهة أخرى، نعت الجمعيه الأردنية لجراحي العظام الشهسد البرش في بيان لها تاليا نصه: 

في غمضة عين رحل الطبيب الذي شهد له جميع من عرفه من زملائه من اطباء العظام بالاجتهاد وحسن الخلق، ليرتقي الدكتور عدنان البرش، استشاري جراحة العظام في مستشفى الشفاء شهيدا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي من جنود الاحتلال الصهيوني.

والشهيد البرش حاصل على اختصاص جراحة العظام من الاردن.
واذ تنعى الجمعية الأردنية لجراحي العظام أحد اعضائها الشهيد الدكتور عدنان البرش لتستذكر مناقب الشهيد وما كان يحمل من أمانى وطموحات كان يحلم بتحقيقها في بلده وخدمة أبناء قطاع غزة ورفد القطاع بما اكتسب من علم وخبرات في مجال الطب وتخصص جراحة العظام، ولكن حال ظلم العدوان الغاشم بينه وبين تحقيقه هذا الحلم.
داعين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يتقبله في الشهداء.

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