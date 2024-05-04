السبت 04 أيار 2024
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"التربية" تعتزم إجراء اختبار وطني لطلبة الصف الرابع الثلاثاء المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تعتزم وزارة التربية والتعليم إجراء اختبار وطني لضبط نوعية التعليم، لطلبة الصف الرابع الأساسي، يوم الثلاثاء المقبل، السابع من أيار الجاري.

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وفي بيان للوزارة يهدف هذا الاختبار إلى توفير بيانات موضوعية، تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الرابع الأساسي، لمحاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة، بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.


وأشار البيان إلى أن هذا الاختبار الوطني يطبق سنويًا، وفق خطة منتظمة، وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة، وهي الرابع، والثامن، والعاشر، وهو أحد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة منذ أعوام طويلة لضبط نوعية التعليم، وقياس المهارات المعرفية عبر الصفوف المختلفة وتسعى الوزارة من خلاله إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، كما يساعد بمتابعة الطلبة، وتحديد مسار تقدمهم، وتحسين تعلمهم، فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية أثناء ممارسة عملية التعليم، خاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل، ضعف أداء الطلبة فيها.


وتهدف الوزارة من تطبيق الامتحان إلى توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.


وستصدر الوزارة لاحقا لهذا الاختبار، تقريرًا إحصائيًا عامًا ومفصلًا بنتائج الطلبة، يتضمن مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات للمعنيين في الميدان التربوي، على ضوء نتائج الاختبار.

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