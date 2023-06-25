الأحد 25 حزيران 2023
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التربية لطلبة التوجيهي: لا تضيعوا وقتكم باستخدام الآلة الحاسبة

طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
ثمّن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لإنجاح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".اضافة اعلان

ودعا الصرايرة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة موضوع امتحان التوجيهي، والذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة، إلى زيادة الرسائل الموجهة للطلبة والأهالي من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالتعليمات والعقوبات لغير الملتزمين.

وقدم، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ومدير عام الامتحانات في الوزارة احمد كنانة، شكره وتقديره للأجهزة الأمنية المختلفة على جهودها لإنجاح امتحان الثانوية العامة.

كما دعا الصرايرة إلى ضرورة زيادة حملات التوعية لدراسة المسارات المهنية.

من جهتهم، أشاد النواب: عطا ابداح، وهايل عياش، وفايزة عضيبات، ناجح العدوان، بجهود وزارة التربية لإنجاح عملية تقديم امتحان الثانوية العامة.

ودعوا إلى زيادة الحملات الإعلامية للتوعية بالتعليمات والعقوبات للمتقدمين لامتحان "التوجيهي".

من جانبه، قال العجارمة، إن عدد المتقدمين لامتحان "التوجيهي" للدورة الحالية بلغ 189 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بأي مخالفة أثناء تأدية الامتحانات، وستطبق التعليمات والقوانين لمن يرتكب أي مخالفة.

ولفت العجارمة إلى أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات ستتم عبر طريقتين، هما: الماسح الضوئي والطريقة التقليدية.

وأوضح أنه سيتم السماح للطلبة باستخدام الآلة الحاسبة، إلا أنه دعا الطلبة إلى عدم إضاعة وقتهم باستخدامها.

وأشار العجارمة إلى أن الوزارة ستوفر القرطاسية التي يحتاجها الطالب من أقلام، ومبراة، وممحاة، وآلة حاسبة.

ودعا الطلبة إلى الالتزام بموعد ووقت حضور الامتحان، مشددا على أنه لن يسمح للطلبة بالدخول إلى القاعات بعد بدء وقت الامتحان.

وقال العجارمة، إن بطاقة رقم الجلوس تتضمن جميع التعليمات المتعلقة بامتحان الثانوية العامة.

وردا على التساؤلات حول منع بعض المعلمين من حق المراقبة في امتحان (التوجيهي)، بين العجارمة أن اختيار المراقبين ليست من باب التنفيعات، وإنما لإنجاح الامتحان.

وحول تطوير ملف امتحان الثانوية العامة، قال العجارمة، إن عملية التطوير ستبدأ في بداية العام 2025/ 2026، حيث سيتقدم الطالب في صف الأول الثانوي لجميع المواد من خلال النجاح في أربع مواد هي: تاريخ الأردن، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية لغايات التقدم لامتحان الثانوية العامة.

وأضاف أنه سيكون هناك حقول لدراسة الثانوية العامة: هندسي، وطبي، ولغات، وقانوني، وإنسانيات يختار الطالب منها المسار الذي يرغب بدراسته، إذ يدرس خلالها مواد التخصص، ويتقدم لامتحان الثانوية العامة في أحد الحقول سابقة الذكر.

وبشأن جدوى الفاقد التعليمي، قال العجارمة إنه برنامج علاجي يضمن إتقان الطلبة للنتاجات المهمة (المهارات ونتاجات التعلم) التي تؤهلهم للانتقال من صف إلى آخر. (بترا)
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