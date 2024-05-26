 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: ضرورة تكثيف الجهود لوقف المعاناة والكارثة الإنسانية في غزة

665369d36caef
وزير الخارجية أيمن الصفدي يشارك في اجتماع يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية
  شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬ في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين، والذي عقدته النرويج، رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، واستضافه الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.اضافة اعلان

وأكد الصفدي على ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين، وللسلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وعلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق.

كما قال الصفدي إن أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة، هي مقاربة مرفوضة.

وأكد الصفدي على أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، مشيراً إلى خطورة الأوضاع الناتجة عن  الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين وعدم امتثالها لالتزاماتها القانونية بدفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية المالية وبما ينعكس بشكل سلبي جداً على قدرة السلطة دفع الرواتب، وضمان أن يكون لدى الفلسطينيين ما يحتاجونه من إمكانيات للاعتناء بأسرهم وتلبية احتياجاتهم. 

وشدد الصفدي على أن محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة الفلسطينية هو تجويع للفلسطينيين.

وأكد الصفدي على أن كل هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن هذه الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام، وتقوض حل الدولتين، وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها، وكل شعوبها ودولها من حقها في العيش بأمن وسلام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

منذ3 ساعة
القمة العربية في المنامة-(وكالات)

القادة العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

15 أيار 2024
الأسد المتأهب

"الأسد المتأهب": تفاهم مشترك حول التهديدات العابرة للحدود

12 أيار 2024
الملك يؤكد من واشنطن ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

الملك في الكونغرس يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

08 أيار 2024
اقرأ أيضا
المسجد الأقصى المبارك في القدس

وزير شؤون القدس: للملك دور بارز في حماية المقدسات

منذ2 ساعة
الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

منذ3 ساعة
جلالة الملك ينعم على اللجنة الأولمبية الأردنية بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في تطوير الرياضة وتأهيل اللاعبين لتحقيق الإنجازات عربيا ودوليا، وتسلمه سمو الأمير فيصل بن الحسين

الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال

منذ22 ساعة
شبان يتزينون بالشماغات ويحملون الأعلام في شوارع العاصمة احتفالا بذكرى الاستقلال-(تصوير: ساهر قدراة)

فاعليات رسمية وشعبية: الاستقلال إنجاز هاشمي أردني بامتياز

منذ22 ساعة
برج الساعة وسط الجامعة الأردنية-(أرشيفية)

الحكومة تقر نظامي البعثات العلمية بـ"الأردنية" وهيئة الباحثين في "مؤتة"

منذ22 ساعة
علم الأردن

الأردن يشارك في اجتماعات "الصحة العالمية" بجنيف

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ1 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ22 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 