الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك في الكونغرس يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

الملك يؤكد من واشنطن ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح
الملك في الكونغرس يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

- الملك: سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

- الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي وعددا من رؤساء لجان مجلسي النواب والشيوخ.

- الملك يؤكد إدانة الأردن للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة من قبل مستوطنين متطرفين.

- الملك يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يفرض على إسرائيل تأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى غزة من مختلف المعابر.

- الملك يؤكد ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسع الصراع في الإقليم.

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح، التي تأوي نحو 1.5 مليون من أهل غزة ممن نزحوا إليها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار جلالته خلال اجتماعين عقدهما في الكونغرس الأمريكي بواشنطن إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد جلالة الملك إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة من خلال مختلف المعابر.

وخلال اجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من رؤساء لجان مجلسي النواب والشيوخ، أعاد جلالته التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسع الصراع في الإقليم.

وأكد جلالته أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وجدد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وحذر جلالته من أن الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، ستؤدي إلى خروج الوضع بالضفة الغربية عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

اضافة اعلان

 

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار جلالته إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

كما تم بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، وأعرب جلالته عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المتواصل للأردن، خاصة في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات متعددة.

وحضر الاجتماعين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار. -(بترا)

 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان

الأردن و السعودية يؤكدان على ضرورة منع أي هجوم عسكري على رفح

منذ6 ساعة
الملك يؤكد لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضرورة مضاعفة المساعدات لغزة

الملك يؤكد لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة

07 أيار 2024
1715025689482306000

هل سيحقق الاحتلال مآربه باستعادة أسراه والقضاء على حماس باقتحام رفح؟

07 أيار 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن

الملك من واشنطن: على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة جديدة في رفح

06 أيار 2024
اقرأ أيضا
الملكة رانيا خلال مشاركتها بجلسة حوارية في معهد ميلكن أول من أمس

الملكة: السلام طريق وحيد لتحقيق الأمن

منذ 29 دقيقة
نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة يصوت ضد قرار يسمح بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة-(وكالات)

هل تقفز فلسطين عن "الفيتو الأميركي" إلى عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة؟

منذ 32 دقيقة
Untitled-1

الغبن: الجيش يواكب التطورات حول المستجدات لسلامة الغذاء

منذ 33 دقيقة
جانب من جلسة مجلس الوزراء أمس-(بترا)

مجلس الوزراء: ترفيع قضاءي بلعما ومؤاب إلى لواءين

منذ 40 دقيقة
وزارة التربية والتعليم

الاختبارات التجريبية لـ"التوجيهي" في المدارس الحكومية اليوم

منذ 41 دقيقة
جانب من العدوان الصهيوني على رفح-(وكالات)

موافقة حماس على الهدنة.. كيف وضعت إسرائيل في مأزق؟

منذ 42 دقيقة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

تحفيز الاستثمار وخلق بيئة جاذبة

موسى الساكت |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ6 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ6 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ6 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 