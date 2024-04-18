الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي لنظيره الإيراني: الأردن لن يسمح لإيران أو لإسرائيل أن تحيل الأردن ساحة حرب

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جانب من اللقاء
نيويورك- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.اضافة اعلان

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وجهود وقف الحرب على غزة، وخطر التصعيد على الإقليم. 

وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني أن الأردن لن يسمح لإيران او لإسرائيل أن تحيل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه. 

وأكد الصفدي ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن ورموزه في الإعلام الرسمي الإيراني، وأن لا أحد يستطيع أن يزاود على الأردن ومواقفه التاريخية الثابتة في دعم الحق الفلسطيني.

وأكد الصفدي ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، بدءاً بوقف العدوان على غزة. 

وقال الصفدي لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصل لهذا العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني احترام إيران للأردن ودوره ومواقفه، وشدد أن الإساءات في بعض وسائل الإعلام الإيرانية لا تمثل الموقف الرسمي الذي يثمن علاقاته مع الأردن.

وقال إن بلاده ردت على استهداف قنصليتها في دمشق، وأنها لن تصعد أكثر. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني حرصه على إدامة التواصل من أجل بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.
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