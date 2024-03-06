"المهندسين": يوم تبرع مفتوح لغزة مطلع رمضان

محمد الكيالي

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عمان - كشف رئيس صندوق المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين المهندس معتز الشوارب عن أن النقابة نفذت، ومنذ بداية العدوان، حملة "غزة معا ننصرها" ضمن أنشطة اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، حيث جمعت 5 ملايين دولار، وأنجزت مشاريع إيواء داخل غزة بقيمة مليوني دولار، وستقيم يوما مفتوحا للتبرع عبر أثير إذاعة حسنى في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، فضلا عن إقامة إفطار خيري لإسناد أهلنا في غزة.وقال الشواربة لـ"الغد" إن صندوق المسؤولية الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من حملات نقابة المهندسين التي تنظمها لإسناد أهلنا في قطاع غزة، ضد العدوان الغاشم الذي يستهدف الإنسان والحجر والشجر، ويهدف إلى تجويع وتهجير سمان القطاع.كما أعلنت النقابة عن مشروع إفطار صائم في غزة، والذي يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي للنقابة، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك ويشمل المواد الغذائية الأساسية.وبين الشواربة أن التبرع للمشروع سيكون عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة كليك، وفي مقر النقابة في الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة طيلة شهر رمضان المبارك.وقال إن الصندوق يركّز على مجموعة من البرامج التي تم تحديدها بناء على احتياجات وأولويات المهندسين والمجتمع المحلي.وأشار إلى أن الصندوق الذي تأسس عام 2013 كأحد أهم صناديق النقابة، يقدم برامج عدة، منها قرض الزواج الحسن للمهندسين وعائلاتهم، بقيمة تتراوح بين 1000 -2000 دينار ويتم تسديده على 15 شهرا، واستفاد منه 4 آلاف مهندس ومهندسة بمبلغ إجمالي يقارب 6 ملايين دينار.وبين أن الصندوق يقدم قرض التعليم الحسن للمهندسين وعائلاتهم، والذي استفاد منه (2225) طالبا بمبلغ إجمالي يزيد على 2 مليون دينار.وفيما يخص القرض الحسن (السلف)، لفت الشوارب إلى أن الفئة المستهدفة من هذا القرض هم المهندسون غير المتقاعدين، بعد أن تتم دراسة الطلب من اللجنة المختصة، ويقوم المهندس بسداده على مدار (10) أشهر، واستفاد منه 222 مهندسا ومهندسة بمبلغ إجمالي يزيد على 157 ألف دينار.وقدّم الصندوق مساعدات طارئة لـ555 مهندسا بمبلغ يزيد على 142 ألف دينار.وأوضح أن برامج صندوق المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي هي عبارة عن تبرعات تجمعها النقابة من منتسبيها، ومن المجتمع المحلي، ويتم صرفها ضمن برامج عدة، منها توزيع الحقيبة المدرسية، حيث بلغ إجمالي المساهمات خلال الأعوام السابقة ما قيمته 132 ألف دينار استفاد منها 19000 طالب وطالبة.وعمل الصندوق على "حملة الخير في شهر الخير" حيث تقوم النقابة في شهر رمضان من كل عام بدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال توزيع الطرود الغذائية والمعونات العاجلة من خلال فروعها في المحافظات، وفي المركز الرئيسي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.كما تقوم النقابة بتنظيم حملة الأضاحي سنويا لتوزيعها في المملكة وفلسطين، كما يقوم الصندوق بترميم عدد من منازل الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، من خلال حملة "فزعة أهـل"، حيث نفذت النقابة حملة وطنية لصيانة وترميم هذه المنازل، مشيرا إلى أن التكلفة التقريبية لترميم كل منزل تقدّر بين 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار.وأكد أن مجموع المنازل التي تم ترميمها في محافظة الطفيلة بلغ 20 منزلا، مضيفا أنه تم إجراء صيانة لـ4 مدارس حكومية ضمن الحملة، إضافة إلى افتتاح قاعة الجودة في جامعة الطفيلة التقنية، وقاعة لكبار الزوار، حيث تم تجهيزهما من خلال لجنة الصندوق.