حداد: تبني الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية المتكيفة مع التغيرات المناخية

عبدالله الربيحات

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عمان - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، د. نزار حداد إن الذراع التعاونية شريك نجاح لكافة الأعمال البحثية حيث إن الجمعيات التعاونية الزراعية تسهم بتعزيز إدخال التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المركز، علاوة على تبني التقنيات الحديثة والأصناف الزراعية ذات الإنتاجية الجيدة والمتكيفة مع التغيرات المناخية، فضلا عن التعاون في مجال إكثار البذار وبناء قدرات المزارعين والمهندسين الزراعيين.وأضاف حداد لدى استقباله مدير عام المركز الوطني المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي (lCA) في آسيا والمحيط الهادئ بالاسوبرامانيا بالو اير، أن التحالف هي المنظمة العليا للتعاونيات في جميع أنحاء العالم والتي تعمل على تطوير نموذج المؤسسة الاجتماعية التعاونية.ونوه حداد إلى أن للحركة التعاونية الأردنية دورا مهما ومؤثرا في التنمية المستدامة التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني، بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتبر قطاعا تنمويا ثالثا مع القطاعين العام والخاص، ويسهم بتنمية المجتمعات بقطاعات الإنتاج والاستهلاك والخدمات، ويعمل على تنمية المناطق الريفية والبادية وحل مشكلتي الفقر والبطالة مرسخاً لثقافة العمل الجماعي والاعتماد على الذات.من جهته أشار بالو، لدور المركز بتطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة علاوة على دوره البارز في توفير بذار الأساس للمزارعين بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية.ولفت إلى جهود المركز بتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز، والتي تعمل على ترجمة الأفكار الريادية وتحويلها لمشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع.من جهة أخرى، وقع حداد اتفاقية تعاون وشراكة مع مديرة منظمة هيلفيتاس السويسرية ممثلة الاء المعايطة، بغية التمكين الاقتصادي للمشاريع والحيازات الصغيرة والعمال في القطاع الزراعي، ضمن مشروع 20 دونما للتغير.وقال حداد إن المركز يعمل على توظيف مخرجات البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات للمزارعين عبر تعاون وطيد مع المؤسسات الزراعية والمزارعين بشراكة فاعلة مع جهات مانحة محلية ودولية.وأضاف حداد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة دخل عبر زيادة إنتاجية المزرعة وتطبيق ممارسات زراعية ذكية مناخيا، علاوة على توجيه المزارعين الزراعات المستدامة التي تحقق الأمن الغذائى المنشود، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف 600 مزارع من كلا الجنسين على ألا تزيد المساحة المزارع عن 20 دونما، ويستهدف محافظتي المفرق وإربد.وأشار حداد إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المزارعين في التعاونيات عبر تقديم الدعم الفني، التدريب، التوجيه، التواصل وزيادة الترابط بين المزارعين، إضافة لدعم الأعمال الزراعية المبتكرة، والتدريب على الأعمال التجارية والفنية.وثمنت المعايطة، دور المركز بدعم وتمكين المزارعين وتقديم الخدمات الزراعية لافتة إلى أن المشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية(NARC)، الحديقة النباتية الملكية(RBG)، الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات (SUFW)، ومسرعة الأعمال (Venture x ).وأكدت ممثل المجلس النرويجي للاجئين(NRC) زينة الصمادي، أن المشروع يركز على صغار المزارعين المحتاجين للدعم والتمكين، وأن التحالف يشمل منظمة هلفيتاس السويسرية ( HSI) فرع الأردن، منظمة حماية الطفل(SC)، مؤسسة نهر الأردن(JRF) إضافة للمجلس النرويجي للاجئين(NRC).