مؤسسة ولي العهد تعلن المحاور الرئيسة لجلسات منتدى "تواصل"

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عمان - أعلنت مؤسسة ولي العهد، أمس، عن المحاور الرئيسة التي ستناقش في جلسات منتدى تواصل 2024، الذي ينطلق تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الأول من حزيران (يوليو) المقبل.ويُعد المنتدى الذي يعقد في نسخته الثانية، منصة حوارية وطنية تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار والناشطين من الشباب والشابات للمشاركة في حوار تفاعلي بنّاء حول قضايا وطنية تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.وستعقد جلسات المنتدى تحت عناوين رئيسة تشمل: الثقة بين الدولة والمواطن، حريّة التعبير، الاستقرار الاقتصادي في ظل المستجدات، أهميّة توجيه الدعم للصناعة المحليّة، واقع الأحزاب، إضافة إلى الدور الحكومي في التنمية المجتمعيّة وتحفيز الاستثمار ودعم التعليم لمواءمة المستقبل، وأثر التغيرات الإقليميّة على الأردن، إلى جانب موضوعات أخرى مثل الإنجاز الرياضي وقضايا مجتمعيّة مثل المخدرات.ويسعى المنتدى لتجسيد أهمية التشبيك والحوار البنّاء والهادف كأداة رئيسة لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، وترسيخ قيم الديموقراطية والمواطنة الصالحة، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات وبناء الجسور بين صناع القرار والجمهور، وتوظيف الابتكار لطرح حلول نوعية وتوجهات مستقبلية.يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد ترصد على مدار العام، أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ويتطرق لها في منتدى "تَواصُل" من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، لتوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.-(بترا)