الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهواري: تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة المناطق

وزير الصحة د. فراس الهواري يفتتح مراكز صحية في العاصمة-(بترا)
وزير الصحة د. فراس الهواري يفتتح مراكز صحية في العاصمة-(بترا)
 افتتح وزير الصحة د. فراس الهواري أمس مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين بمحافظة العاصمة بتكلفة بلغت نحو مليون و150ألف دينار.
ويضم "صحي حي نزال الأولي" الذي بلغت تكلفة إنشائه 920 ألف دينار من موازنة اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو 800 م2، على عيادات للطب العام، طب الأسرة، الأسنان وتقويم أسنان، الأمومة والطفولة، المطاعيم، الأشعة، مختبر، قسم للإسعاف والطوارئ، يقدم خدماته لنحو 400 ألف شخص.اضافة اعلان
فيما يضم "صحي خشافية الدبايبة"، والذي أعيد تأهيله من صيانة وتوسعة من موازنة اللامركزية بتكلفة بلغت 225 ألف دينار، على عيادات للطب العام، طب الأسرة، طب الأسنان، الأمومة والطفولة، المطاعيم ومختبر وقسم للإسعاف والطوارئ، ويقدم المركز خدماته لنحو 60 ألف شخص.
وأكد الهواري، استمرار الوزارة بتنفيذ خطتها الإستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها، بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة المناطق ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.
وقال الهواري "على الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة عبر السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، إلاّ أنه ما زال الكثير من العمل لتطوير هذه البنية التحتية، حيث إن هناك مراكز صحية قديمة ومستأجرة تسعى الوزارة لإيجاد الوسائل المناسبة والموارد الكافية لاستبدالها بمبان جديدة تلبي الطموح وتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطن".
وعرض لأبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 11 مركزا صحيا في 8 محافظات، وتوسعة مركزين صحيين آخرين، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم، وافتتاح مركزي أسنان تخصصية في مادبا والرمثا، وافتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان الحكومي، ومركز صحي غور المزرعة الذي تنفذه جمعية همتنا بدعم من المتبرعين، بالإضافة إلى حصول مستشفيات البشير على الاعتمادية.
وثمّن الهواري الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات لخدمة المجتمعات المحلية ودعم مشاريع وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أنّ افتتاح المركزين الصحيين في العاصمة تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية.
وحضر افتتاح المركزين الصحيين الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول ونائب محافظ العاصمة متصرف لواء القصبة طايل المجالي وعدد من نواب محافظة العاصمة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من رؤساء اللجان فيها ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية د. رياض الشياب ومدير صحة العاصمة د. طه التميمي.
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