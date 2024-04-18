الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين في العقبة

مستشفى معان الحكومي
مستشفى معان الحكومي
 وضع وزير الصحة د. فراس الهواري أمس حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى معان الحكومي الذي سيتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 3 ملايين و750 ألف دينار من موازنة اللامركزية.اضافة اعلان
وستشمل التوسعة إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية وبنك دم ومستودعات ومختبر وأشعة ومكاتب للإدارة وبمساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف م2. 
وسيتضمن المبنى الجديد للعيادات الخارجية عيادات للقلب وللعظام والنفسية والأطفال والنسائية والجراحة والعيون والجلدية بالإضافة على عيادات الباطني.
من جهة أخرى افتتح الهواري مركز صحي العقبة الشامل ومركز صحي الكرامة الأولي بمحافظة العقبة بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز.
ويحتوي "صحي العقبة" الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو مليون و140 ألف دينار من مخصصات اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو ألف و600 م2، على عيادات للطب العام وطب الأسرة والنسائية وعيادات لطب الأسنان وجراحة الأسنان والتركيبات السنية وأسنان الأطفال وعيادات الأمومة والطفولة والمطاعيم وعيادات للطوارئ.
كما يحتوي المركز الذي يقدم خدماته لـ 10 آلاف مراجع شهريا، على قسم للأشعة وقسم للمختبر وصيدلية ومختبر للأسنان، ويعمل في المركز 72 موظفا من مختلف التخصصات من أطباء اختصاص وأطباء عاميين وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي أشعة ومختبرات وسجلات طبية ومحاسبة وإداريين.
فيما تم إنشاء "صحي الكرامة" وتجهيزه بمنحة كويتية بلغت حوالي مليون دينار أردني وبمساحة بناء ألف و100 م2.
ويحتوي المركز الذي يقدم خدماته لنحو ألف مراجع شهريا على عيادات للطب العام، طب الأسنان، عيادات للطوارئ، عيادات للأمومة والطفولة، المطاعيم، وصيدلية وأقسام للمختبر والسجلات والمحاسبة، ويعمل به 23 موظفا من مختلف التخصصات من أطباء عاميين وطبيب أسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي مختبر ومحاسبين وموظفي سجلات وإداريين.
وأكد الهواري استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الإستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة مناطق المملكة ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

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