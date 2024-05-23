"الوطني للبحوث الزراعية": احتضان 30 شركة ناشئة وفتح أسواق تصدير

عبدالله الربيحات

اضافة اعلان

عمان - كشف مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، أن حاضنة الأعمال بالمركز الوطني احتضنت 30 شركة ناشئة، وجرى تشبيكها مع مؤسسات محلية، وسيجري افتتاح أسواق تصدير لها.وأشار حداد خلال رعايته أمس حفل اختتام مشروع حاضنة الاقتصاد الدائري الممول من شركة الصندوق الأردني للريادة، المنفذ من شركة Advance Consulting بالتعاون مع جمعية المخصبات العضوية وبشراكة إستراتيجية مع المركز، إلى أن الحاضنة هي أول من قدم حزمة خدمات لـ60 شركة ناشئة.وأضاف، أنه جرى تقديم التدريب والإرشاد لها في عدة محاور، منها: تطوير خطط عمل والتسويق وتققيم للسوق، وإعداد ميزانيات، وتطوير نماذج أعمال، والتشبيك بين الجهات المانحة والشركات الناشئة، لتطوير مشاريع الشركات الناشئة المشاركة، ما أسهم بخلق فرص عمل لاكثر من 300 وظيفة (160 موظفا بدوام جزئي + 140 موظفا بدوام كامل).من جهتها بينت المدير الإقليمي للشركة لمياء الدباس أهمية الريادة، بخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الدائري، مؤكدة أهمية طرح أفكار ريادية مجدية اقتصاديا ومستدامة، تشمل المرأة، وضرورة استمرارية تطويرهذه الشركات ما بعد انتهاء المشروع من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مشيدة بدور مؤسسة الإقراض الزراعي في تقديم قروض ميسرة، ودور المؤسسة التعاونية بتقديم خدماتها للشباب، وتأسيس جمعيات تعاونية متخصصة.وأشارت نائب رئيس جمعية المخصبات العضوية للنظم البيئية، ومديرة مشروع حاضنة الاقتصاد الدائري روز القطاطشة لأهمية استغلال الفرص والموارد المتاحة، لتحقيق أهداف ومشاريع مستدامة، وأن الاستدامة (وهي أحد أهم مفاهيم الاقتصاد الدائري) تكمن في الإصرار على النجاح والاستمرارية في العطاء، حتى في إطار العلاقات الاجتماعية، إذ أضافت أن فريق الحاضنة، سيبقى على اتصال دائم مع الرياديين لطرح أي فرصة قد تحقق الاستفادة للجميع.