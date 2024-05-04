السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انفوغراف "الغد": الجامعات الأميركية تسقط السردية الصهيونية

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ثورة الجامعات الأميركية - تعبيرية

 منذ الثامن عشر من شهر نيسان (إبريل) 2024، يواصل آلاف الطلبة في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجهم للمطالبة بسحب استثمارات الجامعات من الشركات والمنظمات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

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ثورة الجامعات الأميركية، التي كانت بدايتها في جامعة كولومبيا، وبدأت تتسع رقعتها يوما بعد يوم، تشكل بداية طريق جديد، نتائجها إيجابية في أيام لاحقات، وقد تكون بداية أيضا لاندثار مصطلحات صنعتها وأوجدتها الصهيونية - الأميركية، ودول الغرب الأخرى، من قبيل "معاداة السامية"، ورفض ربطها بـ"إسرائيل"، كيف لا؟، وهي مرتبطة بالصهيونية، فضلا عن الأسطوانة المشروخة القائلة بـ"حق إسرائيل في فلسطين، وأنهم أصحاب الأرض". 


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