انفوغراف "الغد": الجامعات الأميركية تسقط السردية الصهيونية

محمود خطاطبة

منذ الثامن عشر من شهر نيسان (إبريل) 2024، يواصل آلاف الطلبة في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجهم للمطالبة بسحب استثمارات الجامعات من الشركات والمنظمات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.