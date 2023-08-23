الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

تحويلة مؤقتة على أوتوستراد عمان- الزرقاء لتركيب جسر مشاة

تحويلة مرورية - (تعبيرية)
تحويلة مرورية - (تعبيرية)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تحويل حركة السير بشكل مؤقت وخلال ساعات الليل على جزء من طريق عمان- الزرقاء لغايات فك وتركيب جسر مشاة في منطقة إسكان المعلمين ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء (الحزمة الثالثة).اضافة اعلان

وسيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى مدخل طريق المشيرفة باتجاه طريق الزرقاء- الرصيفة- ماركا، وكذلك تحويل السير القادم من عمان إلى الزرقاء إلى التحويلة المؤقتة القائمة على يمين الطريق الرئيسي عند موقع الجسر وحسب المواعيد التالية:

•فك الجسر القديم اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف ليل (الأربعاء/ الخميس) ولغاية الساعة 6:00 صباح يوم الخميس الموافق 24/8/2023.

• تركيب الجسر الجديد اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف ليل (الخميس/ الجمعة) ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الموافق 25/8/2023.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)

الخصاونة: لا نرى ما يمنع من إعادة "حماية البيانات الشخصية" لخدمات الأعيان 23 آب 2023

متى_يظهر_نجم_سهيل

فلكي يبشر الأردنيين: نجم سهيل قادم والحر راحل 23 آب 2023

1692787662160

لمكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات.. الأردن والعراق يوقعان مذكرة تعاون امني 23 آب 2023

المجلس المركزي لتقدُّم يشكل الهيئة العليا للحزب

المجلس المركزي لتقدُّم يشكل الهيئة العليا للحزب 23 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أزمة مرورية في أحد شوارع عمان - (أرشيفية للغد)

حزمة من الحلول المرورية في عمّان

منذ 7 دقيقة
1674889144371

نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات تكسر حاجز ال 50% لأول مرة منذ عام 2003

منذ6 ساعة
64d71897851cd

تفاصيل حالة الطقس وهل سيكون هناك موجة حر جديدة؟

منذ23 ساعة
6737bd39-65446135_2092733141020246_8682229913022889984_n

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-23 at 1.23.18 PM (1)

"هيا نغني ينطلق لحن الحياة ".. أطفال يؤكدون حقهم بتعليم نوعي وشامل

23 آب 2023
مركبة حكومية - (أرشيفية)

الحكومة تدرس استبدال مركباتها بأخرى موفرة للطاقة

23 آب 2023
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 