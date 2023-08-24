الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

تفاصيل التقديم على المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة

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وزارة التعليم العالي
أعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السـامية لأبناء العشائر في مـدارس البـادية الأردنية والمدارس ذات الظـروف الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 26 / 8 / 2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم  الخميس الموافق  31 / 8 / 2023 .اضافة اعلان

علماً بأن تقديم طلب الاستفادة من هذه المكرمة سيكون إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ويتم دفع رسم طلب الاستفادة من هذه المكرمة باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وذلك بعد تثبيت طلب الاستفادة من هذه المكرمة.

شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية:
1. أن يكون الطالب أردني الجنسية.
2. أن يكون الطالب متقدماً بطلب التحاق إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك قبل أن يتقدم بطلب استفادة من المكرمة الملكية السامية.
3. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي  فقط 2023، وبالدراسة المنتظمة، وبمعدل لا يقل عن  (65)%.
4. أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.
5. أن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (برمجية تقديم طلب الاستفادة).
6. لا يستفيد من هذه المكرمة الطلبة خريجو المدارس الخاصة.
7. لا يستفيد من هذه المكرمة طلبة الدراسة الخاصة.

المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية:
تم تحديد هذه المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم وفقاً لتعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، ولمعرفة هذه المدارس حسب المحافظة يمكن للطالب الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي 
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الوثائق الـرسمية المطلوبة:
• على الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية السامية للعام الحالي وكان من أبناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، ولم يكمل الطالب مدة السنتين الأخيرتين المحددة في شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، إحضار شهادة من جهة عمل ولي الأمر تبين تاريخ انتقاله وسبب النقل، وتحميلها من خلال البرمجية للنظر في طلبه من قبل اللجنة العليا.

• على الطالب الذي درس مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدارس رافدة للمدارس الثانوية المشمولة لهذا العام، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية احضار شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم ذات العلاقة (وحسب النموذج الجديد الذي تم اعتماده وتعميمه على مديريات التربية والتعليم) مبيناً فيها سبب النقل وتحميلها من خلال البرمجية.

خطوات تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس والضغط على رابط تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني، وكلمة المرور التي قام الطالب بإنشائها عند تقديم طلب القبول الموحد الإلكتروني.

2. إذا كان الطالب مشمول بالمكرمة الملكية السامية نتيجة دراسته للسنتين الدراسيتين الأخيرتين في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام، فعليه القيام  بتخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب، حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني.

3. إذا كان الطالب مشمول بالمكرمة الملكية السامية نتيجة دراسته في المدارس الرافدة للمدارس المشمولة، فعليه القيام بتحميل شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم ذات العلاقة مبيناً فيها سبب النقل ثم تخزين الاستفادة بعد دخوله إلى الطلب حيث سيظهر له رقم الدفع الإلكتروني.

4. أخيراً يقوم الطالب باستخدام رقم الدفع الإلكتروني لتسديد  مبلغ (5) دنانير رسوم تقديم طلب الاستفادة، وذلك من خلال خدمة ( إي- فواتيركم)، وبخلاف ذلك لا يعتبر الطلب مكتملاً.
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