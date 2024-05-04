السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثورة الجامعات الأميركية.. سقوط "سرديات" الصهيونية

77777
ثورة الجامعات الأميركية - تعبيرية

 منذ الثامن عشر من شهر نيسان (إبريل) 2024، يواصل آلاف الطلبة في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجهم للمطالبة بسحب استثمارات الجامعات من الشركات والمنظمات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

ثورة الجامعات الأميركية، التي كانت بدايتها في جامعة كولومبيا، وبدأت تتسع رقعتها يوما بعد يوم، تشكل بداية طريق جديد، نتائجها إيجابية في أيام لاحقات، وقد تكون بداية أيضا لاندثار مصطلحات صنعتها وأوجدتها الصهيونية - الأميركية، ودول الغرب الأخرى، من قبيل "معاداة السامية"، ورفض ربطها بـ"إسرائيل"، كيف لا؟، وهي مرتبطة بالصهيونية، فضلا عن الأسطوانة المشروخة القائلة بـ"حق إسرائيل في فلسطين، وأنهم أصحاب الأرض". 

اضافة اعلان



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الوفد الحكومي خلال زيارته لهولندا "من المصدر"

وفد حكومي يطلع على تجربة هولندا في إدارة الموارد المائية لمواجهة تغير المُناخ

منذ 15 دقيقة
مواطنون يتجولون في وسط البلد- (تصوير: أمير خليفة)

تضاعف سكان الأردن في 20 عاما من 6 إلى 11.6 مليون

منذ 16 دقيقة
مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين-(من المصدر)

"أمهات النور": ضرورة تقصي المعلومات الواردة بتحقيق "الغد"

منذ 25 دقيقة
الانتخابات البرلمانية

حزبيات: التعديلات الدستورية على قانون الانتخاب دفعة قوية للنساء في العمل السياسي

منذ 26 دقيقة
طبيب خلال تقديمه مطعوم كورونا لأحد المواطنين-(تصوير: ساهر قدارة)

مخاوف "أسترازينيكا" تصل الأردن.. والبلبيسي: المطعوم آمن

منذ 32 دقيقة
جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)

غوشة: "المكاتب الهندسية" و"الأمانة" تعملان على مشروع لتجميل العاصمة

منذ 33 دقيقة
افكار و مواقف

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |منذ 45 دقيقة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ24 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ24 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 