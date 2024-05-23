"سلمان للإغاثة" يسلم الجيش 30 طنا من معدات إنزال المساعدات لغزة

زايد الدخيل

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عمان - سلمت السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 مظلة انزال جوي و300 شبكة تجهيزات للانزال بوزن يبلغ 30 طنا، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والجهات ذات العلاقة، لدعم ومساندة المملكة في إيصال المساعدات لقطاع غزة، تخفيفا لحدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.ويأتي تسليم المساعدات، امتدادا للحرص السعودي على إيصال المساعدات العاجلة للمناطق المتضررة في القطاع، واستمرارا لجهود السعودية في تخفيف معاناة الفلسطينيين خلال الأزمة الإنسانية في القطاع.