 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان تتقدم 7 مراتب على مؤشر المدن الذكية للعام 2024

جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
 سجلت مدينة عمّان تقدما ملحوظا على مؤشر المدن الذكية العالمية للعام 2024، بمقدار 7 مراتب، لتصل إلى المرتبة 128 عالميا، و10 إقليميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 135 عالمياً و12 عربيا، من أصل 141 مدينة في العام 2023.اضافة اعلان
جاء ذلك ضمن ورقة أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني، أمس، مدرجة في سلسلة "أوراق بإيجاز"، بعنوان "عمّان: تخطو بثقة نحو تطبيق مفهوم المدن الذكية"، بهدف تسليط الضوء على أداء مدينة عمّان ضمن مؤشر المدن الذكية للعام 2024، ومقارنتها مع تقرير العام السابق.
وأوضح المنتدى، أن مؤشر المدن الذكية – الصادر عن مرصد المدينة الذكية/ معهد كلية إدارة الأعمال السويسرية للتنمية الإدارية، يغطي 142 مدينة من مختلف اقتصادات العالم، ويهدف إلى رصد تصورات السكان حول القضايا المتعلقة بـ "البنية التحتية" وخدمات "التكنولوجيا" في المدن.
وبينت الورقة، تصدّر كل من زيورخ، وأوسلو، وكانبيرا المراتب الثلاث الأولى على هذا المؤشر، فيما جاءت كل من بيروت، وصنعاء، ومدينة غواتيمالا في المراتب الأخيرة في الترتيب.
وأوضحت أن تقدم مدينة عمّان جاء نتيجة تحسن أدائها في كافة المؤشرات الفرعية ضمن محوري البنية التحتية، والتكنولوجيا؛ وأبرزها، "الرضا حول خدمات إعادة التدوير"، و"الصرف الصحي يلبي احتياجات المناطق الأقل حظاً"، إضافة إلى مؤشر "مشاركة السكان في صنع قرارات الحكومة المحلية" ضمن مجالات محور البنية التحتية.
وتناولت الورقة مجالات محور التكنولوجيا، ضمن كل من مؤشر "أوقات انتظار أقل لإصدار أو تحديث وثائق الهوية عبر الإنترنت"، و"توفر طرق للإبلاغ عبر الإنترنت عن مشاكل صيانة المدينة"، و"مدى توفر الجداول الزمنية وبيع التذاكر عبر الإنترنت لوسائل النقل العامة".
وأشار المنتدى في الورقة إلى أنه لا تزال بعض المؤشرات بحاجة الى مزيد من الاهتمام، ومنها: "سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30 % أو أقل من الراتب الشهري"، و"الازدحام المروري"، و"قدرة الشركات على خلق وظائف جديدة"، ضمن محور البنية التحتية، وكذلك في بعض مجالات محور التكنولوجيا كـ "سهولة الوصول الى قوائم الوظائف من خلال الإنترنت"، و"جودة تدريس مهارات تكنولوجيا المعلومات في المدارس"، و"تقديم خدمات تسهل من عملية بدء عمل تجاري جديد".
وأشارت الورقة إلى أن المشاركين في الاستطلاع ما يزالون يرون بأن التحديات الخمسة الأكثر إلحاحا لهم في المدينة هي: البطالة، والإسكان بأسعار معقولة، وازدحام الطرق، والفساد، والوظائف الملبية لسوق العمل، رغم تحسن انطباعاتهم حولها جميعا مقارنة بالعام السابق، باستثناء نظرتهم إلى تحدي البطالة والوظائف.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى ضرورة تركيز الجهود على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يدعم خلق فرص العمل المجزية للأردنيين والأردنيات.
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