 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سفير النرويج لـ"الغد": اعترافنا بدولة فلسطين يؤكد موقفنا الداعم لحل الدولتين

ليندباك: للفلسطينيين حق أساسي ومستقل في تقرير المصير

مسنان فلسطينيان يهتفان أمام جنود ضد الاستيطان خلال تظاهرة في الضفة الغربية - (أرشيفية)
مسنان فلسطينيان يهتفان أمام جنود ضد الاستيطان خلال تظاهرة في الضفة الغربية - (أرشيفية)

 أكد سفير مملكة النرويج لدى الأردن إسبن ليندباك، أن قرار بلاده بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، "يعكس الموقف النرويجي الراسخ منذ فترة طويلة بأن الحل الدائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين".

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وقال ليندباك، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن "الحكومة النرويجية تعتقد أن للفلسطينيين حقا أساسيا ومستقلا في تقرير المصير، وأن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام في دولتيهما".


ورحب الأردن بالقرارات التي اتخذتها: النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي قال حينها إن "ثمة دولا أوروبية أخرى على هذا الطريق.. ونعتقد بأنها خطوة أساسية وضرورية، للرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من رفض لحل الدولتين".


وأعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره أول من أمس، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطين، مشيرا الى أنه في "خضم الحرب التي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، يتعين علينا الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينين على حد سواء، وهو حل الدولتين اللتين تستطيعان التعايش جنبا إلى جنب في أمن وسلام".


وقال ستوره، في تصريحاته أخيرا، "سعت النرويج على مدار عدة سنوات من العمل الدؤوب، أملا في الوصول لحل الدولتين"، مؤكدا أن "هذا الاعتراف يبرز موقف النرويج الواضح منذ زمن طويل، بأن الحل الوحيد الدائم للصراع في المنطقة، هو تنفيذ فعلي لحل الدولتين".


وتابع رئيس الوزراء أن الفلسطينيين لديهم حق راسخ في تقرير مصيرهم ودولتهم المستقلة، لافتا لأنه "لدى الإسرائيليين والفلسطينيين حق العيش في أمن وسًلم، كل في دولته المستقلة لن يتحقق السلم في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. ولا يمكن أن يكون هناك حل الدولتين دون إقامة دولة فلسطينية.. بعبارة أخرى، إن وجود دولة فلسطينية هو شرط لتحقيق السًلم في الشرق الأوسط".

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