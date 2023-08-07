مجلس أمناء "الوطني لحقوق الإنسان" يخلو من النواب والأعيان

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خلو تشكيلة مجلس أمناء "الوطني لحقوق الإنسان" من النواب والأعيانخلت تشكيلة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان من نواب وأعيان بعد خروج العين الدكتور إبراهيم البدور والنائب المحامي عبد المنعم العودات .وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية أمس بتشكيل مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، برئاسة سمر الحاج حسن وعضوية شخصيات أكاديمية وحقوقية واقتصادية، وذلك استنادا لأحكام المادة "13" من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم "51" لسنة 2006 وتعديلاته.وتاليا أسماء أعضاء المجلس:- نائل رجا الكباريتي.- الدكتورة ريم أبو دلبوح.- الدكتور محمد سليم الطراونة.- سائد درويش كراجه.- الدكتور سامي هاشم الحوراني.- الدكتورة وفاء عوني الخضراء.- الدكتور محمد عبدالحميد القضاة.- الأب نبيل ذيب حداد.- فتحي فلاح الجغبير.- خلدون فهد النسور.- الدكتور علي خلف حجاحجة.- الدكتور مهند أحمد مبيضين.- علياء حران زريقات.- الدكتور زيد روحي الكيلاني.- الدكتورة لينه عبدالله شبيب.- نايفة منور تركي الزبن.