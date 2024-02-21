وزارة العدل تلتقي أعضاء المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

استقبلت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، أمس الثلاثاء، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د.سعد اللوزي وكبار موظفي الوزارة ،المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية م.إياد المعادات، وأعضاء المعهد السياسي لكل من لجنة قطاع العدل والتشريعات/الحكومة الشبابية ، ومن اللجنة القانونية/ البرلمان الشبابي.

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وفي بداية اللقاء رحبت العبادي بأعضاء المعهد السياسي مؤكدة على اهتمام وزارة العدل بالشباب انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته و وضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.



وأضافت أن سيادة القانون تعتبر ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي، و أن دور وزارة العدل تعزيز الممارسات الفُضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة الفاعلة في توفير البيئة التشريعية المناسبة ورسم السياسات بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة .



وأكدت العبادي على أهمية الدور الذي يستطيع الشباب القيام به باعتبارهم جزء هام في المجتمع والصوت المؤثر والأقرب لفئتهم ، و أن الشباب الأردني حاضر اليوم وعماد المستقبل.



واستمع الحضور إلى عرض قدمه الشباب من فريق قطاع العدل والتشريعات حول المشروع التنفيذي الخاص بالحكومة الشبابية الهادف إلى توسيع نظام المساعدة القانونية في الأردن لتوفير الدعم القانوني الشامل للفئات المحتاجة،وعرض آخر قدمه الشباب من أعضاء فريق اللجنة القانونية عن ورقة السياسات خاص بالبرلمان الشبابي يتعلق بدراسة ضمانات حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني.



وأشاد المدير التنفيذي للمعهد السياسي م. إياد المعادات بجهود و طاقات وزارة العدل لرفع وعي الشباب ودعمهم في كافة المجالات المتعلقة بقطاع العدالة.