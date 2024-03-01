الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 إنزالات جوية أردنية لمساعدات إغاثية شمالي غزة

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جانب من عملية الإنزال
في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، صباح اليوم الجمعة، وبتوجيهات ملكية سامية ثلاثة انزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي.اضافة اعلان

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.
استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بمنطقة المصلبة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
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