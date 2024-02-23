جمهورية سلوفينيا ترسل طائرة مساعدات لقطاع غزة إلى مطار ماركا العسكري



وصلت إلى مطار ماركا العسكري مساء اليوم الجمعة، طائرة عسكرية سلوفينية من نوع C17 تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لإرسالها إلى قطاع غزة.

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وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار السفير السلوفيني في جمهورية مصر العربية ساشو بودلسنيك، والقنصل السلوفيني الفخري في عمان السيد علي حيدر مراد.







وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب السلوفيني للشعب الفلسطيني الشقيق.