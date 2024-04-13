الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول يوم دوام بعد العيد

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أول يوم دوام بعد العيد
أول يوم دوام بعد العيداضافة اعلان
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