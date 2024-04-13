الأحد 14 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير - حمزة حجاج
السبت 13 نيسان 2024
9:11 م
أول يوم دوام بعد العيد
أول يوم دوام بعد العيد
أول يوم دوام بعد العيد
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
السوبر ماركت
07 نيسان 2024
هدر
07 نيسان 2024
عزيمة
05 نيسان 2024
بس
04 نيسان 2024
إسطنبول !
03 نيسان 2024
ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
03 نيسان 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
خبير عسكري أردني يكشف تفاصيل الهجوم الإيراني واحتمالية وقوع حرب إقليمية
الغد الأردني
|
منذ 14 دقيقة
الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة
الغد الأردني
|
منذ 22 دقيقة
إلغاء وتأجيل أكثر من 40 رحلة مغادرة من مطار الملكة علياء
الغد الأردني
|
منذ 36 دقيقة
واشنطن تتوقع استمرار الهجوم الإيراني عدة ساعات
العرب والعالم
|
منذ 54 دقيقة
إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
الوحدة الوطنية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
أسماء وإشاعات في عمان
ماهر أبو طير
|
اليوم
المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
"هندسة" العقل العربي
موفق ملكاوي
|
اليوم
تحديات أمام السياحة
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
من قاع البئر إلى قمة الصمود
تهاني روحي
|
اليوم
البوتاس ملح البلاد
نضال المجالي
|
اليوم
التحول في فهم دور الحكومات
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
ترجمات
أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط
ترجمات
|
منذ4 ساعة
هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر
ترجمات
|
08 نيسان 2024
لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها
ترجمات
|
05 نيسان 2024
يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية
ترجمات
|
04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أول يوم دوام بعد العيد
السوبر ماركت
07 نيسان 2024
هدر
07 نيسان 2024
عزيمة
05 نيسان 2024
بس
04 نيسان 2024
إسطنبول !
03 نيسان 2024