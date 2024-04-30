الحكومة تقر نظامي "حوافز الأنشطة الصناعية" و"التنظيم الإداري للأراضي والمساحة"

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ويأتي النِّظام نظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، الذي أنشأ صندوقاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لدعم الصِّناعة الوطنيَّة وتطويرها من خلال برامج متنوِّعة تتضمَّن حوافز لتحسين القدرات التَّنافسيَّة للصِّناعات الأردنيَّة، ما يتطلَّب إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصِّناعيَّة رقم (13) لسنة 2020م.كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين الدَّائرة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها، ولوضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الدَّأئرة، ويُحدّد مهام الوحدات التنظيميَّة وارتباطها وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.